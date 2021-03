Die Bischoff-Brauerei in Winnweiler befindet sich ab sofort wieder in Kurzarbeit. Betroffen sind nach Angaben von Geschäftsführer Sven Bischoff 40 Mitarbeiter. Wegen des laufenden Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung, hatte die Agentur für Arbeit in den vergangenen drei Monaten die Gehälter der Mitarbeiter gezahlt. Nachdem diese Option ausgeschöpft sei, müsse nun wieder Kurzarbeit gefahren werden. Wegen der Corona-Krise sind der Brauerei viele Aufträge weggebrochen. Damit es wieder aufwärts gehe, sei es dringend nötig, dass die Gastronomie Öffnungsperspektiven bekommt, sagt Bischoff.