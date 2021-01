Die Getreidemühlen in der Westpfalz haben wegen der steigenden Nachfrage nach Mehl zurzeit deutlich mehr zu tun. In der Kupfermühle in Bischheim bei Kirchheimbolanden wird nach Angaben des Geschäftsführers inzwischen doppelt so viel produziert, wie vor der Corona-Krise. Besonders nachgefragt seien die kleinen Mehlpackungen mit 1 bis 2 Kilo. Auch die Mühlen in der Südwestpfalz sind momentan voll ausgelastet. Die Sties-Mühle und die Isemann-Mühle in Rieschweiler-Mühlbach laufen nach Angaben der Betreiber rund um die Uhr. Alle Getreidemühlen in der Westpfalz beliefern unter anderem Bäckereien in der Region. Die Isemann-Mühle in Rieschweiler-Mühlbach hat außerdem einen Mühlenladen, der wegen der großen Nachfrage nach Mehl weiterhin geöffnet ist.