Die Getreidebauern in der Region um Kaiserslautern konnten bis im Juni auf ein gutes Ernte-Jahr hoffen. Dann aber kam der Regen und blieb zu lange in der Westpfalz.

Die Zwischenbilanz von Eberhard Hartelt, dem Präsidenten des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, fällt gemischt aus: "In vielen Betrieben ist die Enttäuschung über die Ergebnisse der Getreideernte groß", so Hartelt bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Bischheim (Donnersbergkreis). Bis Mitte Juni hätten die Prognosen hervorragend ausgesehen, dann sei es jedoch zu nass geworden, um bessere Ernte-Ergebnisse erzielen zu können.

Regen zerstört gute Getreide-Prognosen

Aufgrund des anhaltenden Regens im Juli hätten die Bauern in der Westpfalz erst in diesen Tagen mit der Weizenernte beginnen können. Zuvor waren die Böden nach Angaben des Verbandes zu feucht, um mit den schweren Erntemaschinen darüber zu fahren. "Wir haben ein starkes West-Ost-Gefälle beim Fortschritt der Getreideernte", erklärt Hartelt. In der Westpfalz stünden noch bis zu 90 Prozent des Getreides auf den Feldern. In Rheinhessen hätten die Landwirte die Ernte stattdessen fast abgeschlossen.

Der Bauern- und Winzerverband zog bei der Pressekonferenz in Bischheim eine durchschnittliche Ernte-Bilanz. SWR SWR

Rheinhessen fast fertig, Westpfalz erntet erst jetzt

Das Getreide wäre schon länger reif gewesen. Diese Verzögerungen führen dazu, dass die Qualität von Weizen oder Gerste nachlässt. Die Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, weil die Pflanzen vom Regen auf die Erde gedrückt werden. "Insgesamt sind die Erntebedingungen schwierig in diesem Jahr. Die Betriebe hoffen auf sonniges, trockenes Wetter, um die Ernte zeitnah abschließen zu können", berichtet Eberhard Hartelt.

Den Böden hat das Wasser gut getan

Trotz des nassen Starts in den Sommer wären die Bauern jedoch insgesamt zufrieden mit dem Wetter. Nach drei sehr heißen und trockenen Jahren, in denen es viele Dürreschäden gegeben habe, sei der viele Regen notwendig gewesen, um das Wasserdefizit in den Böden auszugleichen. Entsprechend positiv sei die Futtersituation für die Viehbetriebe in der Westpfalz. BWV-Präsident Hartelt sprach von einem Aufatmen, da nach mehreren Hitze-Sommern in diesem Jahr mindestens zwei sehr gute Grasschnitte eingebracht werden konnten.

Immer mehr Betriebe engagieren sich für Artenschutz

Positiv sei ebenfalls zu bewerten, dass viele Betriebe immer mehr Flächen für den Artenschutz zur Verfügung stellen, beispielsweise durch Blühstreifen. Die Landwirte seien auch bereit, noch mehr zu tun. Freiwillige Maßnahmen, die finanziell unterstützt werden, seien der Schlüssel zum Erfolg. Pauschale Verbote würden eher das Gegenteil bewirken. Hartelt forderte die Politik auf, diesen Schulterschluss zwischen Landwirtschaft und Naturschutz in Rheinland-Pfalz nun auch zu unterstützen.