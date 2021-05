Der Kreis Birkenfeld unterstützt den Kreis Kaiserslautern in der Forderung an die Bundesregierung, hier stationierte US-Bürger in den Corona-Inzidenzwert einzubeziehen. Zum Kreis gehört auch die Verbandsgemeinde Baumholder. Mit einer Resolution will heute Abend der Kreis Birkenfeld die Landkreise Kaiserslautern und Kusel unterstützen. Im Landkreis Birkenfeld leben rund 8.500 Angehörige der US-Streitkräfte, die meisten in der Region Baumholder. Insgesamt hat der Landkreis rund 81.000 Einwohner. Bei der Berechnung der Corona-Inzidenzzahlen werden die US-Streitkräfte zum Großteil nicht in die Berechnung mit einbezogen, was einen dauerhaft höheren Inzidenzwert zu Folge hat. Nach Angaben eines Sprechers des Landkreises führen diese Zitat: „künstlich hochgehaltenen Zahlen zu Unmut in der Bevölkerung“. In der vergangenen Woche hatten fünf Bürger aus der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach Verfassungsbeschwerde gegen die Nichtanerkennung der US-Streitkräfte eingereicht.