Kreistag berät über Biosphärenhaus

Der Kreistag Südwestpfalz beschäftigt sich in seiner Sitzung am Montagnachmittag unter anderem mit der Zukunft des Biosphärenhauses in Fischbach bei Dahn. Die Sitzung findet wegen Corona zum ersten Mal nur online statt. Der Landkreis Südwestpfalz möchte nach Angaben eines Sprechers dem Biosphärenhaus für drei Jahre einen jährlichen Zuschuss von bis zu 30.000 Euro gewähren. Dadurch sollen unter anderem offene Kosten des Biosphärenhauses gedeckt werden. Über diesen Beschluss soll der Kreistag heute entscheiden. Das Biosphärenhaus befindet sich schon seit Jahren in einer finanziell angespannten Situation. Im Kreistag Südwestpfalz geht es heute auch um das Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit in der Südwestpfalz“. Dabei soll die Zusammenarbeit der Städte Pirmasens und Zweibrücken und dem Kreis Südwestpfalz verbessert werden. Zum Beispiel im Bereich Digitalisierung.