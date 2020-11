per Mail teilen

Das Biosphärenhaus in Fischbach bei Dahn beklagt coronabedingt eine dramatisch schlechte Saison. Geschäftsführer Ulrich Diehl sagte, das Haus sei auf Einnahmen aus Eintrittsgeldern angewiesen. Das einträgliche Ostergeschäft sei wegen des ersten Lockdowns im Frühjahr komplett weggebrochen. Und die zahlreichen Besucher im Sommer hätten diese Lücke nicht füllen können. Statt rund 45.000 Besucher wie im Vorjahr hatte das Biosphärenhaus in dieser Saison nur etwa 30.000 Besucher. Geschäftsführer Diehl sagte, besonders schwierig sei es für das Biosphärenhaus, dass wegen der Corona-Auflagen auch die Einnahmen von Gruppen und Schulklassen wegfielen. Eine weitere so schwierige Saison und Ausfälle von Eintrittsgeldern über einen längeren Zeitraum könne man sich nicht leisten. Auch die Gespräche und Sitzungen zum Zukunftskonzept des Biosphärenhauses seien wegen der Corona-Pandemie zunächst ausgesetzt worden.