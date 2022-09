So kämpft dieser Biohof in Hütschenhausen für faire Preise

Immer seltener greifen Konsumentinnen und Konsumenten zu Biofleisch. Dabei ist das für Tiere und Betriebe die einzige Lösung, erklärt Biolandwirt David Nau.

Biolandwirt David Nau steht an seiner saftig grünen Wiese und ruft laut in Richtung seiner Kuhherde. Die braunen, felligen Limousin-Kühe und kleinen Kälbchen setzten sich in Bewegung. Insgesamt hat der Landwirt neben den Mastbullen 60 Muttertiere, nebst Kälbchen. Die stehen fast das ganze Jahr über auf der Weide. Geschlachtet werden die Tiere auf dem Hof. Dadurch falle der Transportstress weg, sagt Nau während er einem Kälbchen den Nacken krault.

Doch der Biolandwirt aus Hütschenhausen sorgt sich derzeit um den Betrieb, denn: "Die Biopreise für Rindfleisch sind nicht in dem Maß gestiegen, wie zum Beispiel die konventionellen Preise." Im Gegenteil: Gerade für Fleisch seien die Preise stark fallend. Dabei habe der Landwirt ansonsten "explodierende Preise".

Erzeugergemeinschaft soll faire Preise für Biobetriebe verhandeln

Dabei hat Nau sich schon 2013 mit anderen Biobetrieben zusammengeschlossen und die Erzeugergemeinschaft "Bio Rind & Fleisch" mitgegründet. Geschäftsführer Flavio Traxl erklärt: "Wir sind das Sprachrohr in den Handel."

Die Erzeugergemeinschaft Bio Rind & Fleisch GmbH Rheinland-Pfalz Acht Biobetriebe haben sich 2013 zur Erzeugergemeinschaft Bio Rind & Fleisch GmbH Rheinland-Pfalz zusammengeschlossen. Mittlerweile sind in der Erzeugergemeinschaft mehr als 60 Gesellschaftern und fast 200 bäuerlichen Lieferanten aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen versammelt. Die gemeinschaftliche Vermarktung ermöglicht es den Betrieben, auch Großkunden wie Einzelhandelsketten zu Festpreisen zu beliefern.

Traxl und Nau appellieren auch an die Verbrauchenden: "Wir wollen die Kunden erreichen, die weniger Fleisch essen und wenn, dann regional - und die bereit sind, dafür den entsprechenden Preis zu zahlen." Nicht nur die aktuelle wirtschaftliche Lage sei für die Betriebe schwierig, sagt Traxl. Auch der heiße Sommer war ein Stresstest: "Viele Biobetriebe mussten Tiere verkaufen. Und dann zu den Preisen, die der Markt gerade hergab."

Auch Nau in Hütschenhausen hat der heiße Sommer zugesetzt: "Wir sind hier in der Moorniederung, haben eigentlich immer grüne Wiesen. In diesem Sommer waren die braun." Deshalb sei der zweite Grünschnitt weggefallen. Nau erinnert auch an die wichtige Rolle der Torf- und Moorflächen. Diese speichern CO2. Trocknen die Böden jedoch aus, dann kann das Gas in die Atmosphäre entweichen. Das trägt dazu bei, die Atmosphäre aufzuheizen.

"Wir sind hier in der Moorniederung, haben eigentlich immer grüne Wiesen. In diesem Sommer waren die braun."

Die karpatischen Wasserbüffel von Landwirt David Nau sollen die Weideflächen rund um den Kranichwoog in Hütschenhausen begrasen. SWR

Der Biolandwirt betreut neben seinen Rindern auch eine Herde mit 13 karpatischen Wasserbüffeln. Die sollen als eine Art Landschaftspfleger auf dem Gelände des Naturschutzbundes (NABU) rund um den angrenzenden Kranichwoog agieren.

Der Kranichwoog in Hütschenhausen ist Naturschutzgebiet. Hier siedeln sich seltene Tier- und Pflanzenarten an. SWR

Momentan sei die Situation nicht optimal für ihn, sagt der Biolandwirt. Aber er sei an der frischen Luft, arbeite mit den Tieren, das erfülle ihn. Deshalb glaubt er weiter an sein Konzept: "Es ist auch ein gewisser Idealismus dabei, das ist wohl so in der Biolandwirtschaft, deshalb bleiben wir unserer Linie treu."