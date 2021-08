In Rammelsbach soll die katholische Remigius-Kirche aufgegeben werden. Nach Angaben der Pfarrei Heiliger Remigius Kusel gibt es mehrere Gründe dafür, unter anderem gibt es kaum Geld für die Instandhaltung. Die Ortsgemeinde habe großes Interesse am Grundstück und an der Kirche. Sie könnte eventuell als Veranstaltungsraum genutzt werden.

Pfarrei Heiliger Remigius Kusel