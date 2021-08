Ein Ausstellungs-Raum für Motorräder ist die evangelische Kirche in Otterbach im Kreis Kaiserslautern. Sie wurde bereits in den 70ern freigegeben und verkauft, weil sie für die Kirchengemeinde zu klein wurde. In den 80er Jahren wurde sie zu einem Motorradmuseum umfunktioniert, rund 80 Motorräder gibt es dort zu sehen.