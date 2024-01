So sieht es derzeit in den Hochwassergebieten im Westen der Pfalz aus

In Erdesbach-Patersbach am Stauwehr ist der Glan über die Ufer getreten. In Patersbach im Kreis Kusel war es in der Nacht knapp. Zeitweilig stand im Raum, die Häuser wegen des drohenden Hochwassers zu räumen. Am Ende konnten die Menschen dann aber doch in ihren Häusern bleiben.