In diesem Raum treffen sich die Logenbrüder, bevor es an die Tempelarbeit geht. An der Wand die Bilder zeigen die verschiedenen Phasen, die ein Bruder durchläuft: vom Lehrling über den Gesellen bis hin zum Meister. Für den unwissenden Betrachter sind es einfach nur Bilder, für die Logenbrüder erzählen sie eine Geschichte.