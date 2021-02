Die Polizei hat am Donnerstag einen Holzstapel in Fischbach im Kreis Kaiserslautern durchsucht. Von hier stammte ein manipulierter Holzscheit, der am Freitag in einem Ofen in Otterberg explodiert war.

Aus diesem Stapel in Fischbach im Kreis Kaiserslautern stammt der Holzscheit, der am Freitag in einem Ofen in Otterberg explodiert war. SWR Das Ehepaar, in dessen Haus sich die Explosion ereignete, hatte das Holz von einem verstorbenen Verwandten geerbt. SWR Am Donnerstag rückten Einsatzkräfte aus, um den Stapel danach zu durchsuchen, ob hier weitere Sprengfallen versteckt sind. SWR Jeder einzelne Holzscheit wurde mit einem speziellen Röntgengerät nach Sprengstoff durchleuchtet. SWR