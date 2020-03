Im Outlet in Zweibrücken hatten einige Geschäfte am Mittwoch noch geöffnet. Nach Angaben des Center-Managements hatte die Anordnung der Stadt, dass viele Geschäfte schließen müssen, am Mittwoch noch keine Gültigkeit. Laut Satzung der Stadt hätten solche Anordnungen erst einen Tag nach Veröffentlichung in den Tageszeitungen Bestand. Aber ab sofort seien alle Geschäfte im Outlet geschlossen.