Der Versandhändler Amazon hat Im Industriegebiet Nord in Kaiserslautern-Rodenbach ein neues Verteilzentrum eingerichtet. Von hier aus sollen pro Woche 50.000 Pakete an Kundinnen und Kunden in der Region ausgeliefert werden.

Hier sollen künftig 100 Mitarbeiter Pakete abfertigen. SWR Nach Angaben von Amazon werden im neuen Verteilzentrum pro Woche 50.000 Pakete sortiert. SWR Der Versandhändler hat für das neue Verteilzentrum eine bestehende Halle umgebaut. SWR Hier werden Pakete für die regionale Auslieferung vorbereitet. SWR Für den Standort hat sich das Unternehmen entschieden, weil das Bestellaufkommen in der Region hoch ist. SWR Das Verteilzentrum befindet sich im Industriegebiet Nord in Kaiserslautern-Rodenbach. SWR