Mehr Einsätze für den Rettungshubschrauber im Westen der Pfalz

Der in der Westpfalz stationierte Rettungshubschrauber "Christoph 66" hat im vergangenen Jahr nochmals mehr Einsätze absolviert - auch über die Landesgrenzen hinweg.

Nach Angaben des ADAC Pfalz startete er von Imsweiler im Donnersbergkreis aus insgesamt 1589 Mal. Damit war "Christoph 66" bei so vielen Notfällen im Einsatz wie keiner der anderen beiden Rettungshubschrauber in der Pfalz.

Rettungshubschrauber fliegt vor allem in der Westpfalz

Laut ADAC war die Crew dabei vor allem in Rheinland-Pfalz und speziell auch in der Westpfalz unterwegs. Aber auch im benachbarten Saarland, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern kam der Hubschrauber zum Einsatz. "Christoph 66" ist seit September 2019 in der Westpfalz stationiert, von Eßweiler im Kreis Kusel war er 2021 nach Imsweiler im Donnersbergkreis verlegt worden und befindet sich hier noch bis zum Sommer im Testbetrieb.

Rettungshubschrauber soll dauerhaft im Westen der Pfalz bleiben

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hatte aber bereits angekündigt, dass der Rettungshubschrauber dauerhaft in der Westpfalz bleiben soll. Dazu läuft derzeit ein europaweites Vergabeverfahren.