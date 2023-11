Bilanz von Polizeikontrolle: Viele Autos in Kaiserslautern nicht verschlossen

Viele Autofahrer in Kaiserslautern machen es Dieben sehr einfach. Bei einer Polizeikontrolle im Stadtgebiet fanden die Beamten zahlreiche unverschlossene Autos.

Sie laufen von Auto zu Auto und rütteln an den Türgriffen. Zwei, drei Autos sind verschlossen - doch das nächste öffnet sich. In Sekundenschnelle ist die Sonnenbrille aus dem Handschuhfach geschnappt und der Dieb wäre über alle Berge. Glück für den Besitzer, dass es in diesem Fall kein Dieb ist, sondern eine Polizeistreife, die in Kaiserslautern Autos kontrolliert.

Polizei findet 77 unverschlossene Fahrzeuge in Kaiserslautern

Mehrere Stunden waren vergangene Woche deutsche und amerikanische Polizisten im Stadtgebiet von Kaiserslautern unterwegs. Am Straßenrand, auf Parkplätzen und in Haus-Einfahrten testeten die Beamten, ob geparkte Autos abgesperrt sind. Solche Tests führt die Polizei in Kaiserslautern regelmäßig durch, kündigt sie sogar an, versucht die Menschen zu sensibilisieren. Das Ergebnis trotzdem ernüchternd: 77 offene Autos finden die Polizisten. Eine Einladung für Diebe - und eine Ordnungswidrigkeit.

Strafe droht, wenn Auto nicht abgeschlossen ist

15 Euro Verwarnungsgeld kann es kosten, wenn die Polizei ein offenes Auto findet. Außerdem kann der Versicherungsschutz verloren gehen, wenn dann etwas aus dem Wagen gestohlen wird oder jemand das ganze Auto in Bewegung setzt. In diesem Jahr wurden in Kaiserslautern nach Angaben der Polizei bisher schon in rund 230 Fällen Wertgegenstände aus Fahrzeugen geklaut. Immer wieder seien Autos nicht abgeschlossen gewesen. Deshalb macht die Polizei diese Kontrollen. Schon in den vergangenen beiden Jahren seien dabei "sehr viele" unverschlossene Autos festgestellt worden.

Polizei Kaiserslautern spricht mit Besitzern

Laut Polizei stieß die Kontrolle auf großes Interesse. Insgesamt hätten die Beamten mehr als 100 Beratungsgespräche geführt. Zu fast jedem der 77 unverschlossenen Autos konnten die Besitzer ausgemacht werden. Die waren auch alle froh, als ein Polizist ihnen Geldbeutel, Sonnenbrille oder Tablet aus dem Auto überreichte und die Sachen nicht zur Beute von Dieben wurden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor Andere es für Sie tun! Lassen Sie keine Wertsachen im Wageninneren zurück und schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab!