In Zweibrücken endet am Montagnachmittag die Karikaturen-Ausstellung „Glänzende Aussichten“. Vier Wochen lang waren in Schaufenstern in der Innenstadt Bilder und Zeichnungen von 130 namhaften deutschen Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Die Wanderausstellung war vom Hilfswerk MISEREOR in Auftrag gegeben worden. Die Zweibrücker Citymanagerin Petra Stricker nannte die Ausstellung einen Erfolg. Die Einzelhändler seien sehr offen gewesen, die Bilder in ihren Schaufenstern zu zeigen. Für den Sommer plane man deshalb eine weitere öffentliche Kunst-Aktion in Zweibrücken.