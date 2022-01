"Herbstschulen" in der Westpfalz ziehen Bilanz

Die Kommunen in der Westpfalz ziehen nach zwei Wochen „Herbstschule“ eine positive Bilanz. Die Nachfrage nach dem Nachholprogramm für Schüler ist aber gesunken. Die Herbstschule in Kaiserslautern besuchten nach Angaben der Stadt 143 Schüler, im vergangenen Jahr waren es noch 160. Woran das lag, soll jetzt ausgewertet und die Erkenntnisse an das Mainzer Bildungsministerium weitergegeben werden. Eine Stadtsprecherin betont aber, die teilnehmenden Schüler hätten auch diesmal in der Coronazeit entstandene Wissenslücken schließen können. Ähnlich äußern sich Pirmasens und der Kreis Kusel. Auch hier haben aber deutlich weniger Schüler die Herbstschule in Anspruch genommen als vor einem Jahr sowie im Vergleich zur Sommerschule. Der Kreis Südwestpfalz hatte wegen mangelnder Nachfrage erst gar keine Herbstschule angeboten. Im Donnersbergkreis gab es keine Herbstschule, weil in den Schulen gebaut wurde und Personal fehlte.