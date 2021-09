In dieser Saison haben knapp 90.000 Menschen die beiden Freibäder in Kaiserslautern besucht. Insgesamt kamen mehr als doppelt so viele Badegäste in die beiden Schwimmbäder als im Corona-Sommer 2020. Nach Angaben der Stadt kamen knapp 38.000 Badegäste ins Warmfreibad, mehr als 50.000 in die Waschmühle. Oberbürgermeister Klaus Weichel sagte, unter anderem der Verkauf von Saisonkarten sei sehr gut angenommen worden. Er sei sehr zufrieden mit den Besucherzahlen.