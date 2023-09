Freibäder in Kaiserslautern schlechter besucht als im Vorjahr

In diesem Jahr haben weniger Menschen die Freibäder in Kaiserslautern besucht als noch 2022. Das hat der Sportausschuss der Stadt Kaiserslautern erklärt.

Rund 71.000 Menschen sind in diesem Jahr ins Warmfreibad in Kaiserslautern gegangen, im vergangenen Jahr waren es noch mehr als 83.000. Ähnlich sieht es in der Waschmühle aus. Auch dort sind die Besucherzahlen deutlich zurückgegangen. Knapp 33.000 Badegäste zählte das Freibad, in der vergangenen Saison waren es noch rund 71.000.

Öffnungszeiten der Schwimmbäder in Kaiserslautern reduziert

Ein Grund für die geringeren Besucherzahlen in Kaiserslautern könnte der Personalmangel in den Schwimmbädern gewesen sein. Dieser Personalmangel war auch dafür verantwortlich, dass die Öffnungszeiten der Bäder teilweise verkürzt werden mussten. Dazu kommt, dass die Freibäder im vergangenen Jahr wegen des guten Wetters schon früher geöffnet waren als in diesem Jahr. Insgesamt blieb den Menschen in Kaiserslautern 2023 also weniger Zeit, ins Freibad zu gehen als noch 2022.

Hundeschwimmen im Warmfreibad als Saisonabschluss

Ein wenig Zeit haben die Gäste aber noch, um draußen schwimmen zu gehen. Die beiden Kaiserslauterer Freibäder sind nämlich bis einschließlich Sonntag, den 17. September geöffnet. Den Saisonabschluss bildet das Hundeschwimmen am 23. September im Warmfreibad.