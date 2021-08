per Mail teilen

Bei Schönenberg-Kübelberg ist am Samstag der Bikepark der Gemeinde offiziell eröffnet worden. Jugendliche aus dem Kreis Kusel hatten die Sandgrube lange Zeit illegal genutzt. Sie hatten das Gelände mitten in einem Wasserschutzgebiet zur Bikerstrecke umfunktioniert und sich deswegen Ärger mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd eingehandelt. Nachdem sich zuletzt aber auch die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg für eine legale Nutzung eingesetzt hatte, stimmte die SGD Süd einer Ausnahmegenehmigung zu. Die Jugendlichen konnten die Sandgrube damit zum Bike-Park umbauen und betreiben diesen künftig gemeinsam mit Eltern in Eigenregie. Finanzielle Unterstützung kommt dabei von einem Sponsor, der 30.000 Euro beisteuert. Außerdem hat der Gemeinderat über seinen Haushalt 5.000 Euro für den Bau des Mountainbike Parks bereitgestellt.