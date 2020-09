Die Gemeinde Schönenberg-Kübelberg appelliert an die Struktur- und Genehmigungsdirektion, einen Bikepark nachträglich zu genehmigen. Jugendliche hatten das Gelände für Mountainbiker in Eigeninitiative gebaut. Das Grundstück, auf dem er errichtet wurde, gehört dem Wasserzweckverband. Nach Angaben des Schönenberg-Kübelberger Ortsbürgermeisters ist der Verband bereit, das Grundstück zu verpachten. Allerdings befindet es sich in einem Wasserschutzgebiet. Um hier eine Sportanlage zu betreiben, müsse die SGD Süd eine Ausnahmegenehmigung erstellen. Ende der Woche ist ein Ortstermin geplant. Wenn von der SGD eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden würde, müsste sich noch ein Verein bereit erklären, den Park zu betreiben. Die Eltern der Jugendlichen hatten den Angaben nach schon Interesse bekundet, selbst einen Verein zu gründen um den Bikepark in Eigenregie zu betreiben.