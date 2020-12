per Mail teilen

Die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg und die Mountainbiker der Region treiben ihr Projekt Bikepark weiter voran. Ein Bikepark ist ein speziell hergerichtetes Gelände mit Sprungschanzen und Hindernissen, auf dem Mountainbiker ihren Sport ausüben können. Nach Angaben des Ortsbürgermeisters hat sich inzwischen ein Großunternehmer aus der Region gemeldet, der das Projekt Bikepark finanziell unterstützen möchte. Am Freitag treffen sich Ortsbürgermeister und Vertreter der Mountainbiker mit dem möglichen Sponsor, um Einzelheiten zu besprechen. Angedacht ist, dass ein Planungsbüro aus Annweiler die Planung des Bikeparks übernehmen soll. Jugendliche aus Schönenberg-Kübelberg hatten in einer ehemaligen Sandgrube ohne Genehmigung einen Bikepark errichtet. Die Sandgrube gehört allerdings dem Wasserzweckverband und liegt in einem Wasserschutzgebiet. Die Genehmigung der Wasserschutzbehörde steht noch aus.