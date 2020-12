per Mail teilen

In Schönenberg-Kübelberg darf der geplante Bikepark offiziell gebaut werden. Die SGD-Süd als zuständige Behörde hat das Projekt jetzt genehmigt. Nach Angaben des Ortsbürgermeisters fehlt jetzt nur noch die Zustimmung des Gemeinderates. Die Abstimmung darüber soll in der ersten Sitzung im neuen Jahr erfolgen. Die Mountainbiker aus Schönenberg-Kübelberg sind bislang ohne Genehmigung in einer ehemaligen Sandgrube gefahren. Jetzt soll der Park offiziell betrieben werden. Ein Sponsor aus der Region hatte sich bereit erklärt, das Projekt zu unterstützen.