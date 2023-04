Unbekannte haben in Billigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) zwei Bienenkästen mit insgesamt 30.000 Bienen gestohlen. Laut Polizei standen die Kästen bis Freitagabend an einem Waldrand. Am Wochenende müssen sie dann gestohlen worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise.