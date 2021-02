Früher konnte man sich an vielen Ecken für ein paar Pfennige am Automaten einen Kaugummi ziehen. In Schönenberg-Kübelberg kommt jetzt Bienenfutter aus einem alten Kaugummiautomaten.

Am Anglerheim in Schönenberg-Kübelberg am Ohmbachsee hängt der erste Bienenfutterautomat in der Westpfalz. Der umgebaute ehemalige Kaugummiautomat enthält Kapseln, die mit bienenfreundlichen Pflanzensamen gefüllt sind. Wer 20 oder 50 Cent in den Automaten wirft, erhält eine Kapsel. Die Samen können dann ins Grüne geworfen werden, damit dort neue Pflanzen als Bienennahrung wachsen.

So sehen die Kapseln aus, die aus dem Bienenfutterautomaten kommen. SWR

Samen für Wildbienen überall verstreuen

Thorsten Bischoff vom Kultur- und Heimatverein Schönenberg-Kübelberg erklärt: "Das sind normale Samen. Für die Herbstzeit stellen wir von Sommerblumen auf Winterblumen um, dass man das im ganzen Jahr nutzen kann." Doch darf man einfach so überall Samen verstreuen?

Thorsten Bischoff vor dem Bienenfutterautomat. SWR

Nach Angaben von Thorsten Bischoff spricht nichts dagegen: "Wenn eine Blume in der Natur steht, fragt sie auch nicht, wohin sie ihren Samen treiben lassen darf. Das ganze Projekt ist natürlich dazu gedacht, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt, dass Wildblumen immer mehr verschwinden und damit die Nahrungsquelle für die Wildbienen." Nachhaltiger sei es aber, wenn zu Hause Samen streue, wo man die Blumen auch pflegen könne.

In den Kapseln stecken ganz gewöhnliche Pflanzensamen. SWR

Mittlerweile gibt es rund 20 Bienenfutterautomaten in Deutschland. Ein Automat plus Recyclingbox, in der die geleerten Samen-Kapseln wieder eingeworfen werden können, kostet rund 300 Euro. In Schönenberg-Kübelberg wurde die Aufstellung des Automaten ermöglicht, durch eine Förderung der LAG Westrich-Glantal in Rahmen der Leader-Bürgerprojekte.