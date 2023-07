Unbekannte klauen Bienenfutterautomat der Volkshochschule Kaiserslautern

Schlechte Nachrichten für Bienen in Kaiserslautern: Nachdem der Bienenfutterautomat der Volkshochschule erst kürzlich zerstört worden war, haben ihn Unbekannte jetzt gestohlen.

Die Mitarbeiter der VHS in Kaiserslautern können es immer noch nicht fassen. Ihr Bienenfutterautomat ist weg. Vor etwa einem Monat hatten Unbekannte den Automaten völlig demoliert und sind dann abgehauen. Dank der Hilfe einer benachbarten Baufirma konnte der Automat wieder repariert werden. Jetzt ist er aber plötzlich weg - gestohlen von Unbekannten.

"Mit großem Kraftaufwand wurde der Automat von den Stahlhalterungen heruntergerissen. Vom Automaten fehlt jede Spur, es wurde Anzeige erstattet", heißt es in der Pressemitteilung der VHS.

Bienenautomat wurde gut angenommen

Dabei hatte es sich gerade herumgesprochen, dass es an der VHS einen solchen Automaten gibt. Für 50 Cent konnten sich Bürgerinnen und Bürger Kugeln mit Blumensamen und Pflanzanleitung ziehen und im heimischen Garten oder in Balkonkästen aussäen. Nach sechs bis acht Wochen hätten sich die Bienen wohl darüber gefreut.

"In kurzer Zeit wurden weit über 100 Kapseln mit mehrjährigen und ein- bis zweijährigen Pflanzen gezogen", heißt es von der VHS. "Neue Samenkapseln wurden bereits nachbestellt." Ob die jetzt aber ihren Weg in den Bienenfutterautomaten finden, muss sich zeigen. Die Volkshochschule bittet um Hinweise, ob jemand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Leute mit dem auffallend gelb lackierten Automaten gesehen hat. Der Automat stand an der Ecke Klosterstraße/Erbsengasse.