Der Fluss Bickenalb, der bei Zweibrücken in den Hornbach mündet, ist durch eine große Menge Gülle verseucht worden. Wie der Saarländische Rundfunk berichtet, sind in der Bickenalb auf saarländischer Seite sämtliche Fische und andere Tiere gestorben. Die Gülle soll wegen eines Defekts auf einem Bauernhof in Frankreich in den Fluss gelaufen sein. Die Polizei Homburg hat zusammen mit französischen Kollegen die Ermittlungen aufgenommen. Flussabwärts – also auf rheinland-pfälzischer Seite – gebe es noch lebende Fische. Das saarländische Umweltministerium geht davon aus, dass sich das Ökosystem erholen werde.