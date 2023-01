Bibliotheca Bipontina soll in drei Jahren zurück nach Zweibrücken kommen

Was genau ist die Bibliotheca Bipontina?

Die Bibliotheca Bipontina gehört seit der Gründung des Landesbibliothekszentrums in Rheinland-Pfalz in 2004 neben Speyer und Koblenz zu einem der drei Standorte. Außerdem gibt es zwei Landesbüchereistellen in Koblenz und in Neustadt an der Weinstraße.

In der Bibliotheca Bipontina befinden sich historisch bedeutsame und wertvolle Werke. Bis zuletzt wurde der Bestand im Helmholtz-Gymnasium gelagert. Ihr neuer Standort steht noch nicht fest.