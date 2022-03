Die Detektivaffäre des suspendierten Homburger Oberbürgermeisters Rüdiger Schneidewind (SPD) ist heute erneut Thema vor dem Bundesgerichtshof in Leipzig. Schneidewind war vor über einem Jahrvom Landgericht Saarbrücken wegen Haushaltsuntreue zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt worden. Der Staatsanwaltschaft ist das Urteil zu milde. Schneidewind selbst wendet sich laut BGH insgesamt gegen seine Verurteilung, will also einen Freispruch. Ob es heute schon eine Entscheidung oder zumindest einen Hinweis darauf gibt, ist völlig offen. Am Stadtrat und auch am Datenschutz vorbei hatte Schneidewind als Homburger Oberbürgermeister Ende 2015 Mitarbeiter des Baubetriebshofs von einem Düsseldorfer Detektivbüro über Wochen observieren lassen.