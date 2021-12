Bezirkstag Pfalz hat Haushalt verabschiedet

Der Bezirkstag Pfalz hat am Freitag den Haushaltsplan für das kommende Jahr einstimmig angenommen. Dieser umfasst rund 108 Millionen Euro. Den größten Teil des Geldes will der Bezirksverband nach eigenen Angaben in seine Schulen investieren. Außerdem seien mehr als 34 Millionen Euro für die Kultur und 24,5 Millionen Euro für die Landwirtschaft vorgesehen. Konkret sieht der Haushaltsplan für das Pfalztheater in Kaiserslautern knapp 24 Millionen Euro vor - es ist damit weiter die teuerste Einrichtung. Dahinter kommen das Pfalz-Institut für Hören und Kommunikation in Frankenthal mit einem Bedarf von rund 22 Millionen Euro und die Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern mit knapp 13 Millionen Euro. Das größte Bauprojekt soll im kommenden Jahr bei der Pfalzakademie in Lambrecht in die Tat umgesetzt werden. Dort sollen das Foyer, ein Treppenturm und Werkstätten saniert werden.