Im Wolffstift in Kirchheimbolanden hat es nach Angaben der Einrichtung einen zweiten Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion

gegeben. In dem Seniorenheim hatten sich zuvor 34 Bewohner und 16 Mitarbeiter infiziert. Die meisten Betroffenen hätten derzeit keine oder leichte Symptome, vier würden vorsorglich im Krankenhaus behandelt. Die Bewohner und Mitarbeiter des Heims sollen nun noch einmal auf das Virus getestet werden. Im Wolffstift gilt seit Mitte November ein Besuchsverbot. Die Bewohner müssen in ihren Zimmern bleiben, die Mitarbeiter tragen Schutzausrüstung.