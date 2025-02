Bewaffneter Überfall auf Bank in Göllheim - Täter auf der Flucht

per Mail teilen

Ein Unbekannter mit Maske und Schusswaffe hat am Montagmorgen eine Bankfiliale in Göllheim überfallen. Die Polizei sucht den Täter.

7:30 Uhr am Montagmorgen: In einer Bankfiliale in Göllheim im Donnersbergkreis wollen die Mitarbeitenden gerade die Geschäftsräume öffnen - plötzlich werden sie überfallen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Mann mit Maske zusammen mit den Bank-Mitarbeitern die Filiale betreten.

"Unter Vorhalt einer Schusswaffe erlangte der Tatverdächtige Bargeld". Danach habe der maskierte Unbekannte die Bankfiliale über den Nebeneingang verlassen und sei vermutlich zu Fuß geflüchtet. Offenbar Richtung Zentrum von Göllheim.

Bewaffneter Raubüberfall in Göllheim: Polizei sucht Täter

Nach dem Banküberfall sucht die Polizei den Tatverdächtigen. Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten seien im Einsatz, auch ein Polizeihubschrauber.

Banküberfall in Göllheim: Informationen zum Täter männlich

ca. 1.85 m groß

blaue Augen

Drei-Tage-Bart

kräftige Statur Außerdem hatte der Mann folgende Kleidung an: schwarze Sturmhaube

schwarze Lederhandschuhe

schwarze Cargohose mit Taschen

weiße Sneakers

längere, abgetragene dunkelblaue Jacke (Parka) mit Reißverschluss und Knöpfen

darunter einen dunkelgrünen Kapuzenpullover

Vermutlich hatte er eine schwarze Schusswaffe dabei, eventuell eine Pistole Quelle: Polizei Worms

Laut Polizei wurde bei dem Überfall "nach derzeitigem Kenntnisstand" niemand verletzt. "Die Mitarbeiterinnen der Filiale stehen jedoch unter dem Eindruck des Geschehenen und werden medizinisch betreut."

Wie viel Geld der Maskierte erbeutet hat, ist bislang nicht klar. Das ist Gegenstand der Ermittlungen. Zuständig ist die Kriminalinspektion Worms.

Zeugen nach Banküberfall in Göllheim gesucht

Die Ermittler suchen außerdem Zeugen, die am frühen Montagmorgen etwas Verdächtiges gesehen haben.

Hinweise können per Telefon gemeldet werden - unter der Rufnummer 06241 852-0 oder per Mail unter kiworms@polizei.rlp.de.