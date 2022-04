Mann nach Schlägerei in Enkenbach-Alsenborn in Gewahrsam

Betrunken in Streit geraten

Ein Streit zweier Männern hat am Montag in Enkenbach-Alsenborn die Polizei beschäftigt. Einer der Beteiligten sowie dessen Freundin legten sich auch mit Polizeibeamten an.

Ausgangspunkt sei eine Streiterei in der Nähe des Bahnhofs von Enkenbach-Alsenborn gewesen. Zeugen hätten gegen 18 Uhr die Polizei verständigt, weil sich hier zwei Männer lautstark stritten. Eine Streife habe die beiden 30 und 48 Jahre alten Streithähne voneinander getrennt und sie seien weg gegangen. Einer der Beteiligten wird gefesselt - auch Frau mischt sich ein Kaum sei die Streife abgerückt, hätten Zeugen eine weitere Schlägerei mit den gleichen Beteiligten gemeldet. Diesmal habe der Jüngere auf den Älteren eingeschlagen und ihn getreten. Nach Angaben der Polizei trennten die Beamten die Streithähne erneut, brachten den 30-Jährigen zu Boden und fesselten ihn. Dabei habe der Mann nach einem der Polizisten getreten. Zudem habe sich auch die Freundin des Mannes eingemischt und versucht zu verhindern, dass ihr Freund gefesselt wird. Die Frau sei darauf ebenfalls zu Boden gebracht worden, wobei sie die Einsatzkräfte bespuckt und auch nach ihnen getreten und geschlagen habe. Pärchen war betrunken Sowohl der Mann als auch die Frau seien stark betrunken gewesen; der 30-Jährige hatte laut Schnelltest einen Pegel von 3,15 Promille, seine Freundin 1,84 Promille. Der Mann kam zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam, die Frau wurde später wieder entlassen. Gegen beide wird wegen Körperverletzung, Widerstands und Beleidigung ermittelt. Bei dem Einsatz wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt.