Die Feuerwehr in Pirmasens hat am Freitagabend einen Betrunkenen von einem Baukran geholt. Zeugen alarmierten die Feuerwehr, weil der Mann in dem Kran auf einem Schulgelände mehrmals das Licht an- und ausgeschaltet hatte. Wie sich herausstellte, wurde der Mann per Haftbefehl wegen Körperverletzung gesucht. Die Polizei nahm ihn nach eigenen Angaben direkt fest. Er muss sich jetzt auch wegen Hausfriedensbruchs verantworten.