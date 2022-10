Glück und Zufall: Polizei Kaiserslautern kann Betrug gerade noch verhindern

Der vemeintliche Anruf eines Oberstaatsanwalts hätte einen älteren Mann fast um viel Geld gebracht. Doch die Polizei Kaiserslautern ist zum Retter in letzter Sekunde geworden.

Sie war, das sagt die Polizei Kaiserslautern selbst, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ein Auto mit eingeschalteten Blinkern habe abends in der Innenstadt die Aufmerksamkeit einer Streife erregt. Als die Beamten den 85-jährigen Mann am Steuer kontrollieren wollten, hätten sie quasi in letzter Sekunde einen Betrug verhindert.

Angeblicher Oberstaatsanwalt verlangt 20.000 Euro Kaution

So habe sich der Senior regelrecht gefreut, als er die Polizisten sah. Denn just in diesem Moment, so glaubte der ältere Mann, habe er einen Oberstaatsanwalt am Telefon gehabt. Der habe 20.000 Euro Kaution haben wollen, weil der Sohn des Saarbrückers angeblich in einen Unfall verwickelt sei. Der Senior habe seine Ersparnisse sowie Schmuck dann auch bereits zur Übergabe bei sich gehabt.

Polizei Kaiserslautern als Retter in letzter Sekunde

Pech allerdings für die Betrüger: Die Beamten durchschauten deren Versuch nach eigenen Angaben umgehend. Der älterer Mann habe daher "viel Glück" gehabt, dass die Geldübergabe noch gescheitert sei. Die Polizei warnt immer wieder vor Schockanrufen dieser Art.