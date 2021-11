Betrügerinnen bringen Seniorin um 8.000 Euro

Zwei Frauen haben eine ältere Frau in Kaiserslautern um 8.000 Euro betrogen. Nach Polizeiangaben sprachen sie ihr Opfer gestern in einem Discounter an. Die beiden Frauen wollten demnach wissen, wie es der 71-Jährige gehe. Auf diese Weise - und weil sie sich in ihrer Landessprache auf Russisch mit ihrem Opfer unterhielten, erschlichen sie sich laut Polizei das Vertrauen der Frau. Sie hätten ihr dann glaubhaft gemacht, ihr Geld sei unrein und müsse gewaschen werden. Die Frau habe den Betrügerinnen daraufhin Bargeld und Schmuck im Wert von 8.000 Euro übergeben. Zurück bekam sie der Polizei zufolge ein Bündel, dass die Frau 40 Tage verschlossen halten solle. Erst als sich die Frau einem Bekannten anvertraute, fiel auf, dass sich in dem Beutel nur wertlose Papierschnipsel befanden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.