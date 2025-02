Der Frühling steht vor der Tür. Auf der Eisbahn auf dem Messeplatz in Kaiserslautern ist aber gerade erst Halbzeit. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Zum zweiten Mal hat Betreiber Patrick Forlani seine Eisbahn in Kaiserslautern aufgebaut. Genaue Besucherzahlen kann Forlani nicht nennen, die bekäme er erst am Ende der Saison. Dennoch ist er recht zufrieden, wie die Eisbahn in Kaiserslautern angenommen wird. In diesem Jahr kämen bisher etwas mehr Eislauffreunde als 2024. Und da sei es bereits gut gelaufen. Aus dem Grund habe er jetzt auch eine größere Eisfläche auf den Messeplatz gebaut.

Eisbahn in Neustadt zieht noch mehr Besucher an

Doch mit dem Erfolg seiner zweiten Eisbahn, die Forlani in Neustadt aufgebaut hat, sei das kein Vergleich. Die Eisbahn an der Weinstraße laufe viel besser. Das habe mehrere Gründe. Zum einen gebe es die Eisbahn in Neustadt bereits seit zehn Jahren. Daher sei sie bei den Bürgern bereits fest etabliert und bekannt. Zum anderen liege die Bahn mitten in der Stadt. Das wünsche er sich auch für die Kaiserslauterer Eisfläche.

Schlittschuhlaufen in Kaiserslautern in der Zukunft

Ob Forlani im nächsten Jahr wieder eine Eisbahn am Messeplatz in Kaiserslautern aufbauen wird, steht noch nicht fest. Er wolle erst am Ende der Saison entscheiden, ob sich der Aufwand lohne.