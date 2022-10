Immer mehr Krankenhäuser verhängen wegen Corona wieder Besuchsverbot

Die Corona-Lage verschärft sich wieder. Deshalb gilt ab Mittwoch auch im Städtischen Krankenhaus in Pirmasens ein Besuchsverbot. Betroffen ist außerdem der Standort Rodalben.

Innerhalb von nur zehn Tagen habe die Zahl der an Corona erkrankten Patienten wieder deutlich zugenommen, berichtet das Städtische Krankenhaus in Pirmasens. Deshalb müsse ab sofort wieder ein Besuchsverbot verhängt werden, so Geschäftsführer Martin Forster. Dieses gelte bis auf weiteres an den Krankenhaus-Standorten in Pirmasens und Rodalben.

Städtisches Krankenhaus gewährt Ausnahmen

Ausnahmen gibt es demnach nur in wenigen Fällen: Schwerstkranke und sterbende Patienten dürfen in Pirmasens und Rodalben weiter besucht werden. Allerdings nur von einer Person pro Tag. Außerdem dürfen Kinder auf der Kinderstation besucht und Geburten begleitet werden. Alle Besucher müssen nach Angaben der Klinikleitung einen negativen Corona-Test vorlegen und während der gesamten Zeit eine FFP2-Maske tragen.

Besuchsverbot auch in Zweibrücken und Landstuhl

Auch das Nardini-Klinikum mit seinen Standorten in Zweibrücken und Landstuhl hatte erst kürzlich wieder ein Besuchsverbot verhängt. Das Westpfalz Klinikum erlaubt dagegen weiter uneingeschränkt, dass Patienten besucht werden dürfen. Allerdings gelten auch hier, wie in allen Krankenhäusern bundesweit, wieder strengere Regeln.