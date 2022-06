Wie Musikschüler in Kaiserslautern dem Idol nacheifern

per Mail teilen

Würde Emmerich Smola noch leben, könnte er am 8.Juli seinen 100. Geburtstag feiern. Die nach ihm benannte Musikschule ist auch eine Institution: Hier wird seit 45 Jahren unterrichtet.

Schlagzeugrhythmen, Tonleitern, die auf der Trompete gespielt werden, Klavierstücke, und noch viel mehr sind aus den geöffneten Fenstern der Emmerich-Smola-Musikschule auf dem Kaiserslauterer Martinsplatz zu hören. Innen, im alt ehrwürdigen, beigefarbenden Steingebäude, herrscht nach zwei Jahren Corona-Pause mächtig Betrieb. In nahezu jedem Zimmer wird unterrichtet. Jugendliche und Erwachsene laufen mit ihren Instrumenten summend über die Flure.

Zu ihnen gehört auch der 19-jährige Nicci Appiah. Er spielt Schlagzeug und hat damit bereits als Kleinkind begonnen.

Schlagzeugunterricht schon mit zwei Jahren

Die Leidenschaft für den Rhythmus hat Nicci Appiah von seinem Onkel geerbt. Dass er ihm bereits im Alter von zwei Jahren nacheifern wollte, ist eine beliebte Anekdote in Appiahs Familie. Sein Ziel ist es, das Hobby zum Beruf zu machen und Profischlagzeuger zu werden. Dafür bekommt er Unterricht vom Leiter der Emmerich-Smola-Musikschule Kaiserslautern, Max Punstein. Er bereitet Appiah auf die Aufnahmeprüfung für ein Studium vor.

Stipendien finanziert vom Förderverein der Musikschule

"Besonders engagierte Schülerinnen und Schüler der Emmerich-Smola-Musikschule können das Stipendienprogramm der Schule nutzen", erklärt Punstein die spezielle Förderung. Junge Talente, wie Nicci Appiah, könnten vom Förderverein finanziell unterstützt werden. Bezahlt werden unter anderem zusätzliche Unterrichtsstunden und Workshops, aber auch Reisen zu Auftritten während des Studiums.

Smola hält Weltrekord eingespielter Musikstücke

Das alles werde in Gedenken an die großen Verdienste des Namensgebers, Emmerich Smola, getan, betont Musiksschulleiter Punstein. Inoffiziell soll Smola den Weltrekord eingespielter Musikstücke halten: mehr als 15.000 Aufnahmen Smolas – von klassischer bis Unterhaltungsmusik – finden sich in den Archiven des SWR. Er hat aber nicht nur musikalisch Spuren hinterlassen.

Spuren von Emmerich Smola auch außerhalb der Musik

In Kaiserslautern erinnern Vorplatz und Veranstaltungssaal des SWR-Studios an ihn. Außerdem ist die Musikschule nach ihm benannt. Und der Leiter der Kaiserslauterer Emmerich Smola-Musikschule hat eine ganz besondere Bindung zum Namensgeber. Als Kind hat Max Punstein, selbst Schlagzeuger, Emmerich Smola noch persönlich kennengelernt. Punstein gerät ins Schwärmen: "Ein absolutes Vorbild!" Punstein hält Emmerich Smola bis heute sowohl als Musiker, als auch als Dirigent für eine der herausragendensten Künstlerpersönlichkeiten in Deutschland.