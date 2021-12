Berufungen gegen Peter Kaiser am Landesarbeitsgericht

per Mail teilen

30 ehemalige Mitarbeiter des Schuhherstellers Peter Kaiser in Pirmasens haben wegen ihrer Kündigungen beim Landesarbeitsgericht Berufung eingelegt. Der Betrieb wurde im Frühjahr wegen Insolvenz geschlossen. Das Arbeitsgericht Pirmasens hatte zuvor entschieden, dass alle Kündigungen rechtens waren, nachdem einige Mitarbeiter gegen ihre Kündigung geklagt hatten. Die neu gegründete Peter-Kaiser-Gesellschaft habe die etwa 170 Mitarbeiter jedoch nicht übernehmen müssen, weil es sich nach Ansicht des Arbeitsgerichts dabei um ein neues Unternehmen handelt. Gegen diese Entscheidung haben nun einige Betroffene Berufung eingelegt. Die Verhandlungen am Landesarbeitsgericht in Mainz sind für Januar und Februar angesetzt. Peter Kaiser hatte als älteste Schuhfabrik Europas wegen Insolvenz im Frühjahr schließen müssen.