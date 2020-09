Die Berufsbildende Schule Technik in Kaiserslautern wird am Freitag von der Landesregierung als "Nachhaltige Schule" ausgezeichnet. Damit sollen die vielfältigen Projekte der Schule in Sachen Natur und Umweltschutz gewürdigt werden. Unter anderem wurde auf dem Dach der Kaiserslauterer Schule eine Photovoltaik-Anlage installiert. Außerdem wurde ein Schulgarten angelegt, in dem ein Insektenhotel gebaut und Bienenvölker angesiedelt wurden.