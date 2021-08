Das Berufsorientierungsmobil der Handwerkskammer der Pfalz hält am Donnerstag in Kaiserslautern. Schülerinnen und Schüler können sich dort über Ausbildungs- und Praktikumsplätze in der Region informieren. Außerdem haben die Schüler die Möglichkeit, vor Ort eine freie Lehrstelle zu finden. Das Berufsorientierungsmobil steht von 11 bis 15 Uhr vor der Handwerkskammer am Altenhof in Kaiserslautern.