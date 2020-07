per Mail teilen

Die Bereitschaftspraxis in Rockenhausen ist ab heute geschlossen. Der Betrieb der Praxis war nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung nicht kostendeckend. Die Patienten müssen deswegen zunächst auf andere Bereitschaftspraxen zum Beispiel in Meisenheim oder Kirchheimbolanden ausweichen. Weil die Anfahrt dann aber etwa 25 Minuten lang dauern würde, soll es voraussichtlich ab August einen landesweiten Hausbesuchsdienst geben. Wie ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung mitteilt, wird der auch für die Stadt Rockenhausen zuständig sein. Ärzte sollen dann außerhalb der Praxisöffnungszeiten die Menschen besuchen, die den Weg in die nächste Bereitschaftspraxis nicht mehr alleine zurücklegen können.