Benefizlauf für Ahrtal

Bei Oberwiesen im Donnersbergkreis findetam Samstag ein Benefizlauf statt, dessen Erlös an Projekte im Ahrtal geht. Veranstalter ist das „Aktionsbündnis für Kinder in Deutschland“. Die etwa sieben Kilometer lange Strecke führt von Mauchenheim, im benachbarten Landkreis Alzey-Worms, nach Oberwiesen. Start für alle Sportler ist um 9 Uhr, ab 12.30 Uhr wird die Strecke dann für Wanderer freigegeben. Am Ziel gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik und Hüpfburg. Das „Aktionsbündnis für Kinder in Deutschland“ hat seinen Ursprung unter anderem im Donnersbergkreis. Zu Weihnachten hatten die Ehrenamtlichen mehr als 7.000 Geschenke an Kinder im Flutgebiet verteilt.