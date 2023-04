BOS-Netzwerk mit Benefizkonzert im SWR Studio Kaiserslautern

Musiker spielen am Sonntag im SWR-Studio Kaiserslautern für einen guten Zweck. Veranstalter ist das BOS-Netzwerk. Doch was ist das überhaupt? Der Vorsitzende Oliver Vollmer im Interview.

SWR Aktuell: Herr Vollmer, Sie veranstalten als BOS-Netzwerk das Benefizkonzert im SWR. Doch nicht jeder wird wohl mit dem Namen etwas anfangen können. Klären Sie uns kurz auf?

Oliver Vollmer: Das BOS-Netzwerk ist ein Verein. Unsere Mitglieder arbeiten für Behörden oder Hilfsorganisationen, die für die Sicherheit und Versorgung in der Westpfalz zuständig sind. Sie kommen zum Beispiel von der Polizei, Feuerwehr, Hunderettungsstaffel, Notfallseelsorge, Bundeswehr, vom Technischen Hilfswerk oder vom Rettungsdienst. Einige sind aber auch vom US-Militär auf der Air Base in Ramstein. Andere arbeiten für den Katastrophenschutz in den Kommunen.

Oliver Vollmer ist der 1. Vorsitzender des BOS-Netzwerks in Kaiserslautern. Das BOS-Netzwerk veranstaltet am 23.4 ein Benefizkonzert im Emmerich-Smola-Saal des SWR Studios Kaiserslautern. SWR

Unser Verein hat mit den Behörden und Organisationen aber nichts zu tun, wir sind davon unabhängig. Der Sinn ist, dass wir im Verein unsere Erfahrungen miteinander teilen. So können wir behördenübergreifend voneinander lernen. Beispielsweise gehe ich als Polizist mit bestimmten Gefahren anders um als ein Feuerwehrmann und umgekehrt. Wir arbeiten aber oft im Hintergrund. Die Bevölkerung bekommt von uns kaum etwas mit. Daher können vermutlich nur wenige mit dem BOS-Netzwerk etwas anfangen.

SWR Aktuell: Was genau sind denn die Aufgaben des BOS-Netzwerks?

Vollmer: Wir beraten als BOS-Netzwerk hauptsächlich Behörden, Firmen und Hilfsorganisationen aus der Region. Unsere Mitglieder sind in ihren jeweiligen Gebieten Experten. Sie können bei Fragen oder Problemen zur Sicherheit und Versorgung in der Westpfalz weiterhelfen. Wir kennen die Strukturen und Abläufe, ob bei der Polizei, Feuerwehr oder beim Rettungsdienst. Beispielsweise beraten wir Stadtwerke in der Westpfalz, was sie bei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen beachten müssen. Wer ist meine Ansprechperson bei den Einsatzkräften? Wie läuft so ein Einsatz ab? Das sind Fragen, die wir zum Beispiel dann klären.

Im Moment wollen viele auch wissen, wie sie am besten mit Gewalt gegen Einsatzkräfte umgehen sollen. Wir bieten zu diesen und weiteren Themen auch regelmäßig Workshops an. Daran kann jeder teilnehmen. Und selbst, wenn wir mal eine Frage nicht direkt beantworten können, kennen wir immer jemanden, der das kann.

SWR Aktuell: Wer kann beim BOS-Netzwerk alles Mitglied werden? Nur Polizisten, Feuerwehrleute oder Sanitäter? Oder darf jeder mitmachen?

Vollmer: Natürlich haben wir viele Mitglieder, die bei der Polizei, Feuerwehr oder beim Rettungsdienst arbeiten. Sie können, weil sie eben eine entsprechende Ausbildung haben, als Experten für Fragen zur Verfügung stehen. Das ist aber kein Muss, um bei uns mitzumachen. Bei uns kann grundsätzlich jeder Mitglied werden. Man muss sich nur für unsere Arbeit begeistern können und bereit sein, sich in seiner Freizeit zu engagieren. Wir brauchen zum Beispiel auch Leute, die bei Veranstaltungen helfen, Stände aufzubauen oder die am Grill Bratwürste braten und verkaufen. Wer mitmachen will, kann auf unserer Internetseite einfach ein entsprechendes Formular ausfüllen.

SWR Aktuell: Haben Sie als BOS-Netzwerk auch die Einsatzkräfte bei der Flutkatastrophe im Ahrtal vor knapp zwei Jahren unterstützt?

Vollmer: Wir waren nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vor Ort, aber nicht im Namen des BOS-Netzwerks. Viele Mitglieder waren dort jeweils für ihre Behörde oder Hilfsorganisationen im Einsatz. Das lief nicht immer reibungslos, wie zunächst erhofft. Da haben viele Abläufe nicht gestimmt. Absprachen haben gefehlt. Als BOS-Netzwerk hätten wir bei der Koordinierung der Einsätze mithelfen können. Wir haben als Netzwerk die entsprechenden Strukturen. Wir hatten unsere Hilfe nach der Flutkatastrophe im Ahrtal angeboten, sie wurde aber abgelehnt. Ich wünsche mir, dass wir in solchen Ausnahmesituationen wie im Ahrtal als BOS-Netzwerk in Zukunft mehr eingebunden werden. Nicht nur beraten, sondern auch wirklich handeln. Wir wollen da auch niemanden die Butter vom Brot nehmen, sondern mit unserer Unterstützung Einsatzkräfte vor Ort entlasten.

Ich befürchte nämlich, dass künftig solche Naturkatastrophen wegen des Klimawandels weiter zunehmen werden, auch wenn ich denke, dass Flutkatastrophen wie im Ahrtal eher eine Ausnahme bleiben werden.

SWR Aktuell: Herr Vollmer was sind ihre Erwartungen an das Benefizkonzert im SWR Studio und worauf können sich die Besucher freuen?

Vollmer: Ich freue mich schon sehr auf das Konzert. Das ist unser erstes Benefizkonzert als BOS-Netzwerk. Ich denke, das wird ein toller Abend. Das Event sollte man nicht verpassen. Wir konnten für diesen Abend die beiden preisgekrönten Blechbläserensembles „BrassCats“ aus der Westpfalz und „Woodless“ aus Hannover gewinnen. Sie werden bekannte Lieder spielen, von Barock bis Pop, alles ist mit dabei.

Es sind sogar noch Eintrittskarten zu haben. Und alles ist für einen guten Zweck. Wir spenden nämlich die Einnahmen aus dem Konzert an die Notfallseelsorge Pfalz und die Psychosoziale Notfallversorgung des Landkreises und der Stadt Kaiserslautern. Ich hoffe auch, dass wir solche Benefizkonzerte in Zukunft häufiger veranstalten können.

Das Konzert findet am Sonntag, dem 23.4. im Emmerich-Smola-Saal im SWR Studio in Kaiserslautern statt. Beginn ist um 17:00 Uhr.