Der Belznickelmarkt in Pirmasens wird vorerst weiter geöffnet bleiben. Das hat Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) am Dienstag bestätigt. Trotz steigender Corona-Fallzahlen schließt sich Pirmasens damit der Stadt Kaiserslautern an, wo der Weihnachtsmarkt ebenfalls weiterhin stattfinden darf. Neustadt hatte zuvor entschieden, im Hinblick auf die angespannte Situation in den Krankenhäusern, den Weihnachtsmarkt zu schließen.