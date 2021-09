Belästigung durch nackte Tatsachen

Mehrere Frauen wurden am Mittwochmorgen in der Bahnhofstraße in Kaiserslautern von einem Mann belästigt. Nach Polizeiangaben entblößte der 40-Jährige seine Genitalien und masturbierte. Eine der Frauen soll er zudem unsittlich über der Kleidung am Gesäß berührt haben. Als die Einsatzkräfte ankamen, hätten sie den Tatverdächtigen noch an Ort und Stelle angetroffen. Er ist wegen ähnlicher Vorfälle bei der Polizei bekannt. Die Beamten nahmen den 40-Jährigen mit auf die Dienststelle. Weil er psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt.