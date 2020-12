Der Kulturausschuss der Stadt Zweibrücken diskutiert auf seiner Sitzung am Mittwoch, ob die Stadt ein neues Denkmal bekommen soll. Damit könnten Freiheit und Demokratie gewürdigt werden. Nach Angaben des Kulturdezernenten ist die Verwaltung der Stadt Zweibrücken einem neuen Denkmal gegenüber aufgeschlossen. Da sich die Stadt im Vorfeld des Hambacher Festes um die Demokratie verdient gemacht habe, sei ein derartiges Denkmal adäquat, heißt es. In seiner Sitzung will der Kulturausschuss nun darüber beraten, wie das Projekt umgesetzt werden könnte. Eine Möglichkeit sei ein öffentlicher Ideenwettbewerb, an dem sich auch die Bürger beteiligen können. Außerdem müsse geklärt werden, wie ein Denkmal finanziert werden könnte. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Stadt, könne diese das Projekt allenfalls ideell begleiten.