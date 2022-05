Im Kreis Südwestpfalz ist es am frühen Samstagmorgen zu einem Wildunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei Dahn stieß ein Autofahrer auf der B10 bei Wilgartswiesen mit einem Reh zusammen. Das Tier sei dabei ums Leben gekommen, der Fahrer blieb dagegen unverletzt. An dem Auto entstand wiederum ein so erheblicher Schaden, dass es abgeschleppt werden musste. Die B10 in Richtung Landau wurde für due Bergungsarbeiten gesperrt.